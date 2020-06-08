ديبورا يانغ تحاور مروان حامد ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام

ضمن سلسلة مركز السينما العربية على انستجرام، تحاور الصحفية والناقدة السينمائية ديبورا يانغ (هوليوود ريبورتر) المخرج المصري مروان حامد (الفيل الأزرق) يوم الخميس 11 يونيو 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الصفحة الرسمية لمركز السينما العربية على انستجرام.

موعد الحلقة الثالثة من لقاءات بتوقيت الدول العربية:

مصر: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

السعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

مروان حامد مخرج مصري تتسم أعماله بأنها الأكثر تحقيقاً للإيرادات، فيلمه الأحدث الفيل الأزرق 2 هو صاحب الرصيد الأكبر في السينما المصرية، بتحقيق أكثر من 100 مليون جنيه مصري (8 مليون دولار). يمتلك مروان مسيرة ثرية من الأفلام صاحبة الإيرادات الكبيرة والجوائز أيضاً، من بينها عمارة يعقوبيان الذي تصدر الإيرادات في موسم الصيف بأكمله وبلغت إيراداته أكثر من 4 ملايين دولار بأكثر من 15 دولة بأنحاء العالم، والجزء الأول من الفيل الأزرق الذي حقق 6 ملايين دولار، وتراب الماس (مليوني دولار). يعمل مروان حالياً على فيلم كيرة والجن المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد والمقدر تكلفته بالأعلى في مصر والعالم العربي.

ديبورا يانغ ناقدة ومؤلفة ومديرة مهرجانات أميركية وتعيش في إيطاليا. تخرجت يانغ مع مرتبة الشرف في كلية ويليزلي، وحصلت على الماجستير في الدراسات السينمائية. عملت يانغ كمدير فني لـمهرجان تاورمينا السينمائي لمدة 5 سنوات، قبل أن تصبح ناقدة سينمائية دولية في هوليوود ريبورتر، وقد منحها مركز السينما العربية العام الماضي جائزة الإنجاز النقدي.