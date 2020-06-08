Advertisements

ديبورا يانغ تحاور مروان حامد ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:10 م
مروان حامد
مروان حامد
أحمد رمضان متولي

ضمن سلسلة مركز السينما العربية على انستجرام، تحاور الصحفية والناقدة السينمائية ديبورا يانغ (هوليوود ريبورتر) المخرج المصري مروان حامد (الفيل الأزرق) يوم الخميس 11 يونيو 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الصفحة الرسمية لمركز السينما العربية على انستجرام.

 

موعد الحلقة الثالثة من لقاءات بتوقيت الدول العربية:

مصر: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

 

السعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً

 

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

 

مروان حامد مخرج مصري تتسم أعماله بأنها الأكثر تحقيقاً للإيرادات، فيلمه الأحدث الفيل الأزرق 2 هو صاحب الرصيد الأكبر في السينما المصرية، بتحقيق أكثر من 100 مليون جنيه مصري (8 مليون دولار). يمتلك مروان مسيرة ثرية من الأفلام صاحبة الإيرادات الكبيرة والجوائز أيضاً، من بينها عمارة يعقوبيان الذي تصدر الإيرادات في موسم الصيف بأكمله وبلغت إيراداته أكثر من 4 ملايين دولار بأكثر من 15 دولة بأنحاء العالم، والجزء الأول من الفيل الأزرق الذي حقق 6 ملايين دولار، وتراب الماس (مليوني دولار). يعمل مروان حالياً على فيلم كيرة والجن المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد والمقدر تكلفته بالأعلى في مصر والعالم العربي.

 

ديبورا يانغ ناقدة ومؤلفة ومديرة مهرجانات أميركية وتعيش في إيطاليا. تخرجت يانغ مع مرتبة الشرف في كلية ويليزلي، وحصلت على الماجستير في الدراسات السينمائية. عملت يانغ كمدير فني لـمهرجان تاورمينا السينمائي لمدة 5 سنوات، قبل أن تصبح ناقدة سينمائية دولية في هوليوود ريبورتر، وقد منحها مركز السينما العربية العام الماضي جائزة الإنجاز النقدي.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يتخذ قرارات مهمة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص

منذ نصف ساعة

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحسم ملف المعارين في الأهلي

منذ 38 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن