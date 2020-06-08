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داليا مصطفى تستعرض مهارتها في المطبخ

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:23 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
فايقة محمد عادل
تحرص داليا مصطفي علي التواصل مع جمهورها ومحبيها من أن لأخر وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .

حيث شاركت داليا فيديو عبر حسابها على انستجرام استعرضت خلاله مهارتها في الطبخ.

تفاخرت داليا بنتيجة طبختها مؤكدة أنها طباخة ماهرة للغاية، وأطلقت على نفسها حزب البسلة، بسبب استخدامها لها في إعداد الوجبة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم إياد نصار، إداورد، مي عمر، داليا مصطفى وهاجر الشرنوبي ومنة جلال وهو كتابة أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل


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