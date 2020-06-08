ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا في الأسبوع الأول من يونيو

ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر مايو الماضي بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين.





ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1ر333 دولار للطن مقابل 8ر261 دولار في شهرمايو وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر27 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر285 دولار للطن الى 360 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 26 بالمئة.





أما سعر الديزل فقد ارتفع من 252 دولارا للطن الى 3ر313 وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر24 بالمئة كما ارتفع سعر الكاز من 2ر218 دولار للطن الى 2ر292 دولار وبنسبة ارتفاع 9ر33 بالمئة.





وارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من شهر يونيو إلى 215 دولارا للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر مايو الماضي والبالغ 5ر160 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 34 بالمئة.





من جانب آخر، انخفض سعر الغاز البترولي المسال لشهر يونيو إلى 335 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر مايو الماضي والذي بلغ 340 دولارا.





وكان سعر خام برنت ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 9 .37 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في شهر أيار والذي بلغ 29 دولارا.