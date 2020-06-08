رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2020 برقم الجلوس بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2020، أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على أنه سيتم الإعلان عن نتيجة السنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ونقدم لكم رابط النتيجة ونتمنى لكم النجاح والتفوق.





ازدادت عملية البحث مستمرة بشأن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2020 برقم الجلوس، والتي تم رفعها عبر وابة الرسمية للأزهر الشريف، وخاصة بعد الانتهاء من رصد وجمع الدرجات المشروعات البحثية التي تقدم بها الآلاف من الطلاب والطالبات بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2020.









خلال ساعات قليلة من اليوم، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني عبر بوابة الرسمية للأزهر الشريف، ونتابع من خلال بوابة الفجر الإلكترونية لحظة بلحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات من الآن.









نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني





أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل، على أنه خلال ساعات قليلة وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، من قبل الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفور اعتمادها سيتم رفعها عبر موقع بوابة الأزهر الشريف.









الشهادة الابتدائية الأزهرية 2020





انتهى قطاع المعاهد الأزهرية، من مراجعة ورصد درجات الأبحاث المدرسة المقدمة من طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال هذا العام الدراسي 2019/2020، وذلك في إطار خطة الدولة للاستبدال إجراء الامتحانات بالأبحاث المدرسية حتى يتمكن الطلاب من الانتقال إلى السنة التالية.



