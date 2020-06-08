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اليمن.. الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة في صنعاء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:55 م
الجيش اليمني - أرشيفية
الجيش اليمني - أرشيفية
وكالات

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الإثنين، أن الجيش الوطني أسقط طائرة مسيرة حوثية في مديرية بمحافظة صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية: أن ميليشيا الحوثي أطلقت طائرة مسيرة باتجاه محافظة مأرب، وتمكنت قوات الجيش الوطني من اسقاطها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية لاستهداف المدنيين عقب هزائمها المتكررة في جميع الجبهات.

وبدلاً من الانضمام إلى باقي الأطراف اليمنية، في تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف الأعمال العدائية والتوحد لمحاربة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".

وظهر زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، نهاية شهر مارس الماضي، يتوعد باستخدام ما وصفها بـ"قدرات عسكرية متطورة" في العام السادس من الحرب.

وفي محاولة للتغطية على الدعم الإيراني لجماعته بالأسلحة منذ 5 سنوات، زعم الحوثي أن مليشياته باتت تنتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف إلى الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار.

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طائرة مسيرة طائرة حوثية صنعاء اليمن الجيش اليمني

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