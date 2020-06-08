آبل تبتكر اختراع جديدة لالتقاط صورة السيلفي الجماعي عن بعد

اتبكرت شركة آبل اختراع جديد، وذلك بسبب التباعد الاجتماعي والتعايش مع كورونا، وحصلت الشركة الأمريكية على على براءة اختراع لالتقاط صور سيلفي جماعية عن بعد.





تقوم فكرة آبل أن ملتقط صورة السيلفي الجماعية يقوم بدعوة الأصدقاء الذين سيتم تصويرهم، وبعدها يأخذون وضعية معينة للتصوير وتقوم التقنية بجمعهم معاً في صورة واحدة وكأنهم متواجدين فعلاً بنفس المكان.





ولا تكتفي التقنية بسيلفي مصورة، بل يمكنها أن تعمل على تسجيل فيديوهات جماعية أو حتى بث مباشر وكأن الجميع معاً.





مع أن آبل حصلت على الموافقة والبراءة الآن، لكنها تقدمت بطلبها منذ يوليو 2018، أي قبل الكورونا بفترة جيدة، ومن غير المتوقع إطلاقها قريباً، هذا إن أطلقتها بالأصل.



