Advertisements

رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد طه
عقد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، اليوم الإثنين بعدد من الإدارات منها الإسكان والأملاك والشؤون القانونية وحماية أملاك الدولة، وذلك لمناقشة آليات لتفعيل قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥ لسنه ٢٠١٩ لتحديد قيمه التعامل على العقارات بالامر المباشر بخصوص زوايد التنظيم بالمخططات المعتمدة من السلطه المختصه.

وفى مستهل الاجتماع أكد اللواء عاطف وجدى رئيس المدينة على ضرورة تفعيل قرار دولة رئيس الوزراء طبقًا لما جاء في لائحة القرار التنفيذية، موضحًا أنه سيتم عرض كل ما جاء في هذا الإجتماع على اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"
رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)
رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)
رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)
رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)
رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)
رئيس مدينة الغردقة يجتمع بالإدارات المختصة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زوائد التنظيم بالمخططات المعتمدة (صور)

أخبار تهمك

فايلر يحسم ملف المعارين في الأهلي

منذ 39 دقيقة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يتخذ قرارات مهمة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص

منذ نصف ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن