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فايلر يحسم ملف المعارين في الأهلي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
 حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ملف العائدين من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر فايلر، على استعادة خدمات محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي وصلاح محسن المعار إلى سموحة، بنهاية الموسم الجاري.

كما قرر المدرب السويسري، عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار إلى الجونة، بعد ظهوره بمستوى مميز منذ بداية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، فضل فايلر استمرار عمار حمدي وعمرو جمال المعارين إلى طلائع الجيش، وأحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، بالإضافة إلى إستمرار محمد عبدالمنعم ضمن صفوف سموحة، في فترة إعارتهم لمدة موسم آخر.

من ناحية أخرى يعقد رينيه فايلر جلسة مع شعيب شعيب محلل الأداء، من أجل تصعيد عدد من الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي جلسة فايلر مع شعيب، من أجل البحث عن مواهب في قطاع الناشئين لتدعيم صفوف الفريق، خاصةً أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكان فايلر، كلف المحلل المغربي بمتابعة عدد من اللاعبين في قطاع الناشئين، وتقديم تقرير شامل له، قبل استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.

ويسعى المدرب السويسري، في إيجاد لاعب يمكنه تعويض فتحي في الجبهة اليمنى، بعدما رفض التعاقد مع عنصر أجنبي في هذا المركز، بالإضافة إلى تطعيم الفريق الأول ببعض العناصر الشابة.

ورفض فتحي، تجديد عقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف على راتبه ومدة العقد.

وأعلن بيراميدز سبورت، عن التعاقد مع فتحي فور إعلان رحيله من الأهلي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لتدعيم جبهته اليمنى بالموسم المقبل.

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