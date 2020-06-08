السجن المؤبد لهاتك عرض أطفال دار أيتام ببورسعيد

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قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية المستشارين وائل كمال صالح، محمد علي عبدالمجيد، أيمن عفيفي سالم، وسكرتارية طارق عكاشة،اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد للمتهم الأول "مشرف بدار تحسين الصحة للأيتام"، و7 سنوات لاثنين آخرين من شباب الدار، في قضية هتك عرض أطفال بنفس الدار.



كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم، بقضية الجمعية النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام والمشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى، تحت رقم 12 لسنة 1966، بالسجن المؤبد في القضية رقم 1533 لسنة 2018 جنايات كلى بورسعيد والمتهم فيها " " عيد. ا. س " المشرف بالجمعية ومتهمين آخرين بهتك عرض 6 أطفال داخل المؤسسة الكائنة بدائرة حى المناخ.



وتعود أحداث القضية إلي البلاغ المقدم من "م. م ص " والد طفلين بالجمعية والذي أكد أنه أثناء زيارته للجمعية النسائية لتحسين الصحة لرؤية نجليه " أدهم " 4 سنوات و" مصطفى" 6 سنوات اعترفا له أن "عيد" المشرف تعدى عليهما جنسيا أكثر من مرة داخل الجمعية منذ إقامتهما فى، كما تعدى على طفلة تدعى "كنزى" وتبلغ من العمر 3 سنوات.



وباستجواب والد الطفلين أمام وكيل النيابة محمود الديب، الذي طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها وضبط المتهم " ع. ا. س" 25 سنة مشرف ليلى بعنبر الأطفال بالمؤسسة.



وأكدت التحريات صحة الواقعة وكشفت أن المتهم من أبناء الجمعية الذين تجاوزا السن القانوني للإقامة وتم تعينه مشرف بالدار، وبسؤال الطفلين اعترفا أمام عمرو منصور وكيل نيابة الأحداث قيام "عيد " المشرف و"شريف" أحد الأطفال المودعين بالمؤسسة بخلع ملابسهما والاعتداء عليهما جنسيا عنوة أكثر من مرة منذ إيداعهما بالجمعية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"