وزير المالية: كنا نطمح لتخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة كانت تطمح إلى تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات، لافتًا إلى أن الحكومة وعدت بزيادة الرواتب بتكلفة 34 مليار جنيه، وزيادة المعاشات وصرف العلاوات الخمس بنحو 66 مليار جنيه، إلى جانب وعود بتخفيض ضرائب كسب العمل، وتحسين الوضع المالي لأعضاء المهن الطبية وأطباء الامتياز والتعيينات الجديدة للمعيدين والباحثين.





وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك التزامات حتمية لابد من صرفها تتمثل في الأجور والمرتبات، وتحريك دولاب العمل، وخدمة الدين، وتوفير السلع التموينية واستمرار توصيل الغاز للمنازل، والاستمرار في إنشاء محطات المياه والصرف، وحال لم يكن هناك إيرادات نتيجة استمرار الإغلاق سنعود مرة أخرى للدائرة التي بدأنا نخرج منها بالتمويل بالدين.





وتابع وزير المالية: "عايزين نسيب للي بعدنا دولة عافية لديها إيرادات تسمح بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحن بحاجة لتحقيق توازن بين صحة ومستقبل المواطن".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



