عرض خرافي من مانشستر يونايتد لخطف خليفة ميسي من برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية، بعدما أشارت إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لضم أنسو فاتي جوهرة فريق برشلونة الإسباني.

وأشارت التقارير، إلى أن اليونايتد على استعداد لدفع 100 مليون يورو، لضم مهاجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن مانشستر يونايتد هو الفريق الذي تفاوض لضم أنسو فاتي، ولكن العديد من الأندية الإنجليزية كانت تبحث أيضاً عن أي احتمال للمغادرة.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، ولكن فريق برشلونة يرفض التفريط في فاتي ، وتتوقع بيئة اللاعب توضيح مستقبله الرياضي لأنه يريد الحصول على مزيد من الدقائق في الموسم المقبل مع الفريق الأول.