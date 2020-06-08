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سبب غياب صلاح عن تدريبات ليفربول

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات

شهدت تدريبات ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين غياب النجم المصري محمد صلاح ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة التي حالت دون تواجده، قبل أيام من مباراة فريقه أمام إيفرتون بالبريمير ليج.

 

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" في تقرير لها اليوم الاثنين، أن صلاح تعرض لكدمة غاب على إثرها عن الحصة التدريبية، استعدادا لمواجهة إيفرتون في أولى المباريات بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

ويرجح أن تكون الكدمة التي أصيب بها الدولي المصري بسيطة وأن يكون غيابه بغرض الوقاية من تفاقمها.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لم يكن اللاعب الوحيد الذي غاب عن تدريبات "الريدز" اليوم، فقد غاب أيضا لأسباب مختلفة، الظهير الأيسر أندي روبرتسون، وحارس المرمى أدريان.

 

وتوقف الدوري الإنجليزي مثل جل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة "البريميرليج" ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

 

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول مباراته الأولى بعد العودة، أمام إيفرتون، يوم 21 يونيو الجاري.

 

ويتصدر زملاء صلاح الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيهم مانشستر سيتي، ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990.

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محمد صلاح رياضة تدريبات ليفربول الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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