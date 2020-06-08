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شيكو يستطلع رأي الجمهور في عمل جزء ثاني لمسلسل "اللعبة"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:22 م
اللعبة
اللعبة
فايقة محمد عادل
شارك الفنان شيكو بمسلسل اللعبة في السباق الرمضاني هذا العام بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم " مي كساب , هشام ماجد,ومحمد ثروت .

ونشر شيكو بوست عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوم , يستطلع فيه أراء الجمهور حول عمل جزء ثاني لمسلسل اللعبة وقال : نعمل جزء ثاني ونكمل اللعبة ولا game over

مسلسل "اللعبة"

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

أبطال مسلسل "اللعبة"

بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.

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