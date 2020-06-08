الكويت تصدر أول شحنة فحم بترولي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية يوم الاثنين على تويتر إنها صدرت أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة من مصفاة ميناء الأحمدي، في باكورة إنتاج مشروع الوقود البيئي الذي استغرق سنوات.





تضمن مشروع الوقود البيئي البالغة تكلفته نحو 4.6 مليار دينار (14.9 مليار دولار) تحديث مصفاتي الأحمد وميناء عبد الله وتوسعتهما مع التركيز على منتجات أعلى قيمة مثل الديزل والكيروسين.





وأورد حساب الشركة على تويتر تقريرا تلفزيونيا أفاد أن الطاقة الإنتاجية المقدرة من الفحم البترولي تبلغ 1400 طن يوميا في مصفاة الأحمدي ويجري تصديره إلى أسواق عالمية كالصين والهند وفيتنام.





وبحسب التقرير، يستخدم الفحم البترولي في الصناعات المعدنية وتولد الطاقة وتقدر أسعاره الحالية بين 100 و115 دولارا للطن.





كان وليد البدر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية أعلن في أبريل أن مصفاة الأحمدي انتهت من مشروع الوقود البيئي بدخول وحدتي إنتاج إضافيتين إلى الخدمة هما وحدة إنتاج الفحم ووحدة معالجة النفتا بطاقة 37 ألف برميل يوميا و8400 برميل يوميا على الترتيب.



