ابن وفاء عامر يسب متابع له على "تيك توك"

Advertisements

رد ابن الفنانة وفاء عامر على متابع له بطريقة غير لائقة حيث قام بشتم متابع له، وذلك على موقع الفيديوهات الترفيهي "تيك توك"،حيث نشر ابن وفاء عامر فيديو وهو يقلد بعض الشخصيات.



وكان المتابع الذي ابن وفاء عامر قال له "ايه يا بن أمك مالك"، مما جعل ابن وفاء عامر يرد عليه قائلا "انت كده الواد الجامد وبعدين هو انت إبن مين مش برده أمك".



يذكرأن نجل الفنانة وفاء عامر يسمى عمر وأنجبته من زوجها محمد فوزي، ولم تشارك وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي