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ابن وفاء عامر يسب متابع له على "تيك توك"
الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:55 م
مي مرسي
رد ابن الفنانة وفاء عامر على متابع له بطريقة غير لائقة حيث قام بشتم متابع له، وذلك على موقع الفيديوهات الترفيهي "تيك توك"،حيث نشر ابن وفاء عامر فيديو وهو يقلد بعض الشخصيات.
وكان المتابع الذي ابن وفاء عامر قال له "ايه يا بن أمك مالك"، مما جعل ابن وفاء عامر يرد عليه قائلا "انت كده الواد الجامد وبعدين هو انت إبن مين مش برده أمك".
يذكرأن نجل الفنانة وفاء عامر يسمى عمر وأنجبته من زوجها محمد فوزي، ولم تشارك وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي
وكان المتابع الذي ابن وفاء عامر قال له "ايه يا بن أمك مالك"، مما جعل ابن وفاء عامر يرد عليه قائلا "انت كده الواد الجامد وبعدين هو انت إبن مين مش برده أمك".
يذكرأن نجل الفنانة وفاء عامر يسمى عمر وأنجبته من زوجها محمد فوزي، ولم تشارك وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي
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