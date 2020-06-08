بعد تصدر الدوري.. بايرن ميونيخ يضع عينه على التأهل لنهائي كأس ألمانيا

بعد تصدره لترتيب جدول الترتيب الألماني واقترابه من تحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي، يسعي بايرن ميونيخ إلى التأهل لنهائي كأس ألمانيا عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي البطولة مساء الأربعاء المقبل.





وبات ساربروكن أول فريق درجة رابعة يصل إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس، ويحلم بمواصلة الانطلاقة المذهلة، لكنه يواجه مهمة صعبة أخرى أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال لوكاس كواسنيوك المدير الفني لساربروكن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لقد وضعنا بصمتنا في تاريخ النادي وكرة القدم كأول فريق درجة رابعة يصل إلى الدور قبل النهائي. والآن نرغب في وضع بصمتنا في تاريخ الرياضة."





لكن في الوقت نفسه، تحلى كواسنيوك بالواقعية قبل مواجهة ليفركوزن، الفريق المدجج بالنجوم.





وقال كواسنيوك :"نحن متواضعون لكننا نتحلى بالثقة. ففي كل 100 مباراة أمام ليفركوزن، يمكن أن نخسر 99 مرة. ولكننا نرغب في أن نجعل يوم التاسع من حزيران/يونيو، أجازة في سارلاند (الولاية التي ينتمي لها نادي ساربروكن)."





ولم يشارك ساربروكن في أي مباراة طوال ثلاثة أشهر، في ظل تعليق المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ألغيت منافسات الدرجة الرابعة التي يشارك بها.





ومع الإلغاء، حسم اللقب لصالح ساربروكن وضمن الفريق الصعود إلى الدرجة الثالثة، لكنه افتقد إيقاع المباريات لفترة طويلة.





وكما هو الحال في مباريات الدوري الألماني، ستقام مباريات كأس ألمانيا بدون جماهير وفي ظل إجراءات ومعايير صحية ووقائية صارمة.





ويستضيف ساربروكن فريق ليفركوزن في فولكلينجن، في ظل خضوع استاد فريق الدرجة الرابعة لعمليات تجديد.





وكان ساربروكن قد انتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بعد انتصار ماراثوني حسم بضربات الجزاء الترجيحية أمام فورتونا دوسلدورف في دور الثمانية، لكن مواجهة ليفركوزن تشكل الاختبار الأصعب لساربروكن حتى الآن.





وخسر باير ليفركوزن، الذي يدربه المدير الفني بيتر بوس، على ملعبه أمام بايرن ميونخ 2 / 4 أمس الأول السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري، لكنه لا يزال يمتلك فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.





ويمكن لليفركوزن الاستفادة من جديد من جهود النجم المتألق كاي هافيرتز، الذي غاب عن مواجهة بايرن بسبب إصابة عضلية.





وقال بوس :"علينا أن نترقب ما إذا كان كاي سيكون متاحا لمباراة الثلاثاء. أتمنى ألا يكون غيابه مستمرا لأسابيع بدلا من أيام."





وتجدر الإشارة إلى أن باير ليفركوزن كثيرا ما أحبط جماهيره بعدم القدرة على تجاوز الخطوة الأخيرة قبل منصات التتويج.





لكنه توج بواحد من ألقابه القليلة، عبر بطولة كأس ألمانيا في عام 1993، لكنه لم يصل إلى النهائي طوال 11 عاما، حيث كان آخر وصول له لنهائي الكأس، في نسخة 2009 وخسر حينها أمام فيردر بريمن صفر / 1 .





أما بايرن ميونخ فقد وصل إلى النهائي ست مرات في آخر ثماني نسخ، وتوج خلالها باللقب أربع مرات ليكون بذلك قد توج بلقب الكأس 19 مرة في تاريخه، ويأمل في التأهل لنهائي النسخة الحالية، المقرر في العاصمة برلين في الرابع من يوليو.





وسيخوض بايرن ميونخ مواجهة ثأرية أمام آينتراخت فرانكفورت في الدور قبل النهائي بعد غد الأربعاء، حيث كان آينتراخت قد تغلب على بايرن 3 / 1 في نهائي نسخة 2018 .





وكان توماس مولر قد صرح عند سحب قرعة البطولة :"فرانكفورت سطر تاريخا رائعا معنا في بطولة الكأس في الأعوام الأخيرة. لكننا بالتأكيد نرغب في حسم تأهلنا إلى نهائي برلين.





وبات بايرن ميونخ قريبا بشكل كبير من التتويج بلقب البوندسليجا للموسم الثامن على التوالي، وهو ما قد يحسم يوم السبت المقبل عبر المرحلة الحادية والثلاثين، كما أنه لا يزال في إطار المنافسة بدوري أبطال أوروبا، التي لا تزال معلقة بسبب أزمة كورونا، وهو ما يعني أن الفرصة متاحة أمام بايرن لتكرار ثلاثية عام 2013 .





أما آينتراخت فرانكفورت، فقد قدم موسما مخيبا للأمال في الدوري علما بأنه استقر بعيدا عن مراكز الهبوط بجدول المسابقة.





وتلقى آينتراخت هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ 2 / 5 في 23 مايو الماضي، لكن آينتراخت كان قد تغلب على بايرن 5 / 1 في نوفمبر، الهزيمة التي أطاحت بنيكو كوفاتش من تدريب بايرن، ليحل مكانه هانزي فليك المدرب الحالي للفريق البافاري.



