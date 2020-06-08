الإصابة تحرم ثالث لاعبي هيرتا برلين المشاركة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني غياب لاعبه الذي لحقت به الإصابة والتي ستبعده عن المشاركة حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأصدر النادي الألماني بيانًا رسميًا أكد فيه تعرض لاعبه الهولندي جافيرو ديلروسون لإصابة عضلية في مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند، أمس الأول السبت.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي هيرتا برلين، علق برونو لاباديا مدرب الفريق على إصابة ديلروسون قائلاً: "عواقب فترة التوقف الطويلة قادمة ببطء، خاصة عقب عودة النشاط الرياضي بعد غياب دام أكثر من شهرين، بسبب فيروس كورونا".

وينضم ديلروسون لقائمة اللاعبين المصابين في هيرتا برلينً، إلى كلاً من سانتياجو أسكاسيبار ولوكا نيتز، اللذين سيغيبان أيضاً عن المباريات الأربع المتبقية للفريق في المسابقة.

وجاءت مباراة هيرتا برلين أمام بروسيا دورتموند أمس الأول السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ومن المقرر أن يواجه هيرتا برلين، صاحب المركز التاسع في الدوري، فريق آينتراخت فرانكفورت، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من المسابقة.