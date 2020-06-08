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"حياة بلا توتر".. دورة مجانية أون لاين يقدمها مصطفى ثابت (طريقة الحجز)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:18 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
أعلن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، عن دورة مجانية تحت عنوان "حياة بلا توتر".

وأوضح ثابت، أن الدورة ستعرض أون لاين عن طريق ابلكيشن "ZOOM" وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب ثابت، الراغبين في التقدم للدورة بملء استمارة الحجز، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة قريبا.

يذكر أن مصطفى ثابت هو دكتور مساعد بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة الفيوم ويعمل كمدرب معتمد ورئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية.

للتسجيل في الدورة يُرجى ملء النموذج التالي

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فيروس كورونا دورة مجانية حياة بلا توتر جامعة الفيوم بوابة الفجر الدكتور مصطفى ثابت استمارة الحجز

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