"حياة بلا توتر".. دورة مجانية أون لاين يقدمها مصطفى ثابت (طريقة الحجز)

أعلن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، عن دورة مجانية تحت عنوان "حياة بلا توتر".





وأوضح ثابت، أن الدورة ستعرض أون لاين عن طريق ابلكيشن "ZOOM" وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وطالب ثابت، الراغبين في التقدم للدورة بملء استمارة الحجز، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة قريبا.





يذكر أن مصطفى ثابت هو دكتور مساعد بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة الفيوم ويعمل كمدرب معتمد ورئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية.



