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آخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:28 م
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف

تخطط إدارة الزمالك لتجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الأبيض في الفترة المقبلة بعد تحقيقه لبطولتي كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي وكأس السوبر المصري أمام الأهلي.


عودة النشاط الرياضي في مصر

تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.


وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


تطورات تجديد عقد باتريس كارتيرون

تحدثت تقارير صحفية عن تطورات تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.


وأوضحت التقارير أن جميع الاتفاقات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق التي تخص تجديد عقده مع القلعة البيضاء قد انتهت.


وأشار مرتضى منصور إلى أنه متبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي في الأسبوع المقبل وذلك بعد أن أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذي تم مع المدرب الفرنسي حول كل البنود الخاصة بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

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