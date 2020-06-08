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إنتعاش بتداولات البورصة اليوم والسيولة تصل الي 1.2 مليار جنيه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:13 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
سجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.2 مليار جنيه علي عدد 459 مليون سهم عبر تنفيذ 43.8 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منها 87 شركة وانخفض 76 شركة واستقر 22 شركة .

وسجلت تداولات داخل المقصورة 2.9 مليون جنيه وخارج المقصورة 28.2 مليون جنيه ،فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بقيمة 1.6 مليار جنيه.


وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، بدعم من شراء المؤسسات المحلية على التجارى الدولى و بعض القياديات ، وقلص المؤشر الرئيسي من خسائره الصباحية وإنتقل للمربع الاخضر بعد جنى ارباح طفيف على معظم اسهمه بعد وصولها لمناطق مقاومة رئيسية  ، ومازالت مؤشرات البورصة متأثرة بالاخبار الإيجابية المتمثلة في  اتفاق اوبك+ على امتداد تخفيض الانتاج لنهاية يوليو المقبل ما انعكس بارتفاع اسعار النفط متجاوزا ال 42 $ للبرميل من خام برنت ، ما فتح شهية العرب للمزيد من للمخاطرة و كذلك الاجانب الذين تراجعت مبيعاتهم بالسوق المصرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وربح  رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11146 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة.

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