وزير المالية: إيرادات الدولة فقدت 123 مليار جنيه بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عدد من الأنشطة التي تم إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل السياحة والطيران والفنون والمحلات والمقاهي ووسائل النقل، وهذا أثر سلبيًا على إيرادات هذه الأنشطة وبعضها اختفى إيرادها بالكامل، مما أثر على الموازنة العامة للدولة التي قامت بدعم هذه الأنشطة والقطاعات لسداد الرواتب بدلًا من تحصيل ضرائب منها.





وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن إيرادات الدولة انخفضت خلال هذه الفترة 123 مليار جنيه نتيجة جائحة كورونا، مع التزام الدولة تجاه استثمارات وتوفير سلع تموينية، ومشروعات قومية، وخدمة المديونية، أصبح هناك ضرورة للتوازن بين الاجراءات الاحترازية ودوران عجلة الاقتصاد لتخفيف آثار الجائحة.





وتابع وزير المالية، ان هناك تخوف عالمي أن تتحول هذه الأزمة لوضع أثاره السلبية على دخول المواطنين، وكثير من دول العالم لجأت لتخفيف الإجراءات الوقائية للموازنة بينها وبين واستمرار عجلة الاقتصاد المصري؛ مشددًا على أن البعض فقد وظيفته تمامًا بسبب هذه الجائحة، والدولة تدخلت لمساعدة قطاعات مثل قطاع السياحة والطيران وتمكنا من تدبير تمويلات بـ 5 مليار جنيه لصرف رواتب العمالة.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



