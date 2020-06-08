Advertisements

وزير المالية: إيرادات الدولة فقدت 123 مليار جنيه بسبب كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عدد من الأنشطة التي تم إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل السياحة والطيران والفنون والمحلات والمقاهي ووسائل النقل، وهذا أثر سلبيًا على إيرادات هذه الأنشطة وبعضها اختفى إيرادها بالكامل، مما أثر على الموازنة العامة للدولة التي قامت بدعم هذه الأنشطة والقطاعات لسداد الرواتب بدلًا من تحصيل ضرائب منها.

وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن إيرادات الدولة انخفضت خلال هذه الفترة 123 مليار جنيه نتيجة جائحة كورونا، مع التزام الدولة تجاه استثمارات وتوفير سلع تموينية، ومشروعات قومية، وخدمة المديونية، أصبح هناك ضرورة للتوازن بين الاجراءات الاحترازية ودوران عجلة الاقتصاد لتخفيف آثار الجائحة. 

وتابع وزير المالية، ان هناك تخوف عالمي أن تتحول هذه الأزمة لوضع أثاره السلبية على دخول المواطنين، وكثير من دول العالم لجأت لتخفيف الإجراءات الوقائية للموازنة بينها وبين واستمرار عجلة الاقتصاد المصري؛ مشددًا على أن البعض فقد وظيفته تمامًا بسبب هذه الجائحة، والدولة تدخلت لمساعدة قطاعات مثل قطاع السياحة والطيران وتمكنا من تدبير تمويلات بـ 5 مليار جنيه لصرف رواتب العمالة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية مصابين بفيروس كورونا جائحه كورونا تباعد اجتماعي بوابة الفجر الفجر الحكومة اتخاذ الاجراءات الوقائية أخبار مصر

أخبار تهمك

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير المالية: عودة الأنشطة بشكل أسرع في هذه الحالة (فيديو)

وزير المالية يوضح تأثير أزمة كورونا على الوضع اقتصاديا (فيديو)

خبير اقتصادي: الأسعار سترتفع لا محالة في هذه الحالة (فيديو)

إعلامي يكشف مفاجأة صادمة عن عدد فيروسات كورونا داخل جسم المصابين (فيديو)

إصابة نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته بفيروس كورونا

المالية: الاستثمارات الحكومية لن تتأثر من تداعيات كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن