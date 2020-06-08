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مؤشرات البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل و"ناسداك" يسجل مستوى قياسي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر ناسداك مستوي قياسي، سهم بوينج مكاسب بنحو 8 بالمائة ليقود صعود مؤشر "داو جونز".

وتواصل الأسهم الأمريكية الارتفاع بعد أن سجلت مكاسب أسبوعية قوية، مع ارتفاع "داو جونز" بأكثر من 800 نقطة بختام جلسة الجمعة.

وعلى الرغم من المكاسب القوية لسوق الأسهم، أشار الاقتصادي محمد العريان إلى أنه لن يراهن على استمرارها.

وتلقت الأسهم الدعم من البيانات الإيجابية مؤخراً بقيادة تقرير الوظائف المفاجئ الذي عزز آمال التعافي السريع للاقتصاد مع رفع قيود الإغلاق بشكل تدريجي.

ويعود مئات الآلاف من الموظفين إلى العمل في نيويورك اليوم مع انتقال المدينة إلى المرحلة الأولى من إعادة فتحها بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من قيود الإغلاق بسبب الوباء.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد مؤشر "داو جونز" ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 160 نقطة مسجلاً 27270 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة إلى 3202 نقطة، كما صعد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلا 9824.1 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 96.811.

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