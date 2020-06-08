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الأجانب يتجهون للشراء بالبورصة المصرية ويسجلون نحو 27.9 مليون جنيه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:05 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

عاد الأجانب للشراء مرة أخري بالبورصة المصرية اليوم وسجلت مشترياتهم حوالي  27.9 مليون جنيه، وذلك بعد عودة الثقة مرة أخري للأسواق،  ما فتح شهية العرب للمزيد من للمخاطرة و كذلك الاجانب الذين تراجعت مبيعاتهم بالسوق المصرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، ليأتى هذا مع الفتح الجزئى للاقتصاد و اعلان الصحة عن نجاح حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين ما سيشكل طوق النجاه للحالات الحرجة نحو الشفاء لينعكس ذلك بحالة من التفاؤل لدى الافراد لزيادة النشاط على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و عودة النشاط لاسهم المضاربات وسط مؤشرات لاستمرار الاداء الايجابى للسوق مع نجاح الرئيسي فى تجاوز قمته السابقة و الاستقرار اعلاها بقيم تداولات مرتفعة

وإستحوذت  تعاملات الأجانب علي نسبة 22.5 من تعاملات البورصة ، و سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 4.4 مليون جنيه و23.4 مليون جنيه بنسب إستحواذ 75.1% و2.3% علي التوالي  ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 70.9% والأفراد علي نسبة 29%.

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.2 مليار جنيه علي عدد 459 مليون سهم عبر تنفيذ 43.8 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منها 87 شركة وانخفض 76 شركة واستقر 22 شركة .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11146 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة.


وربح  رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

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