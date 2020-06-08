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بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:09 م
بدر نور
بدر نور

انتهى الكاتب والسيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد "المؤسسة"، والمقرر بدء تصويره عقب نهاية الصيف الحالي، استعدادا لخوضه مارثون رمضان المقبل 2021.

 

المسلسل سيقوم ببطولته كل من الفنان القدير بيومي فؤاد والنجم الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي عن مخاطر التطور التكنولوجي الذي أصبح يسيطر على العالم.

 

يذكر أن الكاتب والسيناريست بدر نور، له مشاركات في عدد من المسلسلات المصرية مثل "أبو عمر المصري" مع النجم أحمد عز و"رسايل" مع النحمة مي عزالدين، و"ازي الصحة" مع الفنان أحمد رزق.

بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد
بدر نور في رمضان المقبل بـ"المؤسسة" من بطولة بيومي فؤاد

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