وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحمل مصر لآثار كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا كان قد تعافى، وكنا نحقق فائض اأولي 2% من الناتج المحلي، وكنا نتوقع معدل نمو يقترب من 6%، وتراجع العجز لـ 7.2% بما يعني تقليل حاجتنا للاقتراض، مشددًا على أن جميع المؤسسات الدولية كانت تنظر للاقتصاد المصري على أنه اقتصاد واعد.





وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أننا استطعنا خلال هذه الفترة التصدي للعديد من المشاكل التي تؤرق المواطن المصري من توافر السلع والخدمات والكهرباء والقضاء على العشوائيات، وبدأ المواطن يشعر بتحسن في الاوضاع الاقتصادية عقب تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وشهدنا تحسن في الأجور والمعاشات.





وتابع، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحمل الاقتصاد المصري لآثار جائحة كورونا السلبية، وإغلاق البلاد كان يستتبعه ضرورة توافر احتياجات المواطنين، خاصة أن جميع الدول أغلقت حدودها على نفسها، مشددًا على أن مصر نجحت في توفير احتياجات المواطن وألا يشعر المواطن باي نقص في السلع الأساسية خلال تلك الفترة بفضل ما اتخذته القيادة السياسية والحكومة لتوفير احتياجات المصريين بكميات كبيرة في المواد البترولية والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



