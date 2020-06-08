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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.45% بختام التعاملات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:02 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية،تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.45% رابحاً 32.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7300.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 8.62% رابحاً 653.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8231.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 275.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.
 
وارتفع 15 قطاعاً بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.23%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.
 

وارتفع 132 سهماً  بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 9.99%، ثم سهم "دور" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.93%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 2.69%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.60%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 511.6 مليون ريال سعودي.

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