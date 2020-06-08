Advertisements

7 أطعمة تساعد في تخفيف أعراض كورونا وتعالج الالتهابات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يعاني البعض من الالتهابات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو بعض الأمراض الأخرى، وبإمكاننا تعديل النظام الغذائي، لأنه يساهم في تعزيز استجابة الخلايا المناعية لمحاربة العدوى.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية قائمة بأبرز الأطعمة التي تعمل على تخفيف الالتهابات، وفقًا لموقعي "WebMD و Diet doctor" الطبي.

1- الأسماك
يحتاج الجسم إلى نوع من البروتين، لمقاومة التعب والإعياء، الذي هو أحد العلامات المنذرة، لزيادة التهاب الجسم، لذا تعد الأسماك خيار جيد، لأنها أحد اللحوم الخفيفة على المعدة.

2- الخضروات
تعتبر الخضروات الورقية الداكنة، مثل اللفت والجرجير والسبانخ، إلى جانب الخضروات الصليبية، مثل القرنبيط والكرنب، غنية بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تعزز من جهاز المناعة لمكافحة الالتهابات.

3- الفواكه
أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، هي التي تحتوي على مركبات الفليفونيل، وفيتامين سي، وهي مركبات قوية مضادة للأكسدة، تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات، وأفضل الفواكه التي تحتوي على تلك العناصر الغذائية، هي التوت بنوعيه البري والأسود والفراولة والعنب.

4- الزيوت النباتية
يوصي خبراء التغذية باستخدام زيت الزيتون، في الأطعمة، واستبدال الزيوت المهدرجة بالزيوت النباتية، نظرًا لاحتوائه على الأوميجا 3، وهو أحد الأحماض الدهنية، التي ترفع كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة الالتهابات والعدوى.

5- السوائل
لمكافحة ارتفاع معدل التهاب الجسم، عليك بتضمين هذه السوائل: عصائر الفاكهة وخاصًة عصير البابايا، وحساء الدجاج، في نظامك الغذائي.

6- الحبوب الكاملة
تمتاز الكربوهيدرات المعقدة المتمثلة في الحبوب الكاملة، في المساعدة على توازن سكر الدم، ما يقلل من خطر ارتفاع الجلوكوز عن معدلاته الطبيعية، وبالتالي انخفاض فرص الإصابة بالعدوى، ويمكن الحصول على الحبوب الكاملة من خلال الأرز البني وخبز النخالة ودقيق الشوفان.

7- المكسرات
تحتوي المكسرات مثل اللوز والبندق والكاجو والفستق، على زيت الأوميجا 3، وهو أحد الأحماض الدهنية، المكافحة للالتهابات، فضلًا عن غنى هذه المكسرات بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها إليها الجسم، في حالة الإعياء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تخفيف اعراض فيروس كورونا الصحة الالتهابات اعراض كورونا اطعمة تعالج الالتهابات اطعمة

أخبار تهمك

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

كلّ ما تحتاجين معرفته عن النظام الغذائي المضاد للالتهاب

أطعمة سحرية تساعد في محاربة مرض التهاب المفاصل

"لو مصاب بالتهاب مفاصل".. 10 أطعمة لا تأكلها وأخرى يجب تناولها

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن