7 أطعمة تساعد في تخفيف أعراض كورونا وتعالج الالتهابات

يعاني البعض من الالتهابات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو بعض الأمراض الأخرى، وبإمكاننا تعديل النظام الغذائي، لأنه يساهم في تعزيز استجابة الخلايا المناعية لمحاربة العدوى.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية قائمة بأبرز الأطعمة التي تعمل على تخفيف الالتهابات، وفقًا لموقعي "WebMD و Diet doctor" الطبي.





1- الأسماك

يحتاج الجسم إلى نوع من البروتين، لمقاومة التعب والإعياء، الذي هو أحد العلامات المنذرة، لزيادة التهاب الجسم، لذا تعد الأسماك خيار جيد، لأنها أحد اللحوم الخفيفة على المعدة.





2- الخضروات

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة، مثل اللفت والجرجير والسبانخ، إلى جانب الخضروات الصليبية، مثل القرنبيط والكرنب، غنية بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تعزز من جهاز المناعة لمكافحة الالتهابات.





3- الفواكه

أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، هي التي تحتوي على مركبات الفليفونيل، وفيتامين سي، وهي مركبات قوية مضادة للأكسدة، تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات، وأفضل الفواكه التي تحتوي على تلك العناصر الغذائية، هي التوت بنوعيه البري والأسود والفراولة والعنب.





4- الزيوت النباتية

يوصي خبراء التغذية باستخدام زيت الزيتون، في الأطعمة، واستبدال الزيوت المهدرجة بالزيوت النباتية، نظرًا لاحتوائه على الأوميجا 3، وهو أحد الأحماض الدهنية، التي ترفع كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة الالتهابات والعدوى.





5- السوائل

لمكافحة ارتفاع معدل التهاب الجسم، عليك بتضمين هذه السوائل: عصائر الفاكهة وخاصًة عصير البابايا، وحساء الدجاج، في نظامك الغذائي.





6- الحبوب الكاملة

تمتاز الكربوهيدرات المعقدة المتمثلة في الحبوب الكاملة، في المساعدة على توازن سكر الدم، ما يقلل من خطر ارتفاع الجلوكوز عن معدلاته الطبيعية، وبالتالي انخفاض فرص الإصابة بالعدوى، ويمكن الحصول على الحبوب الكاملة من خلال الأرز البني وخبز النخالة ودقيق الشوفان.





7- المكسرات

تحتوي المكسرات مثل اللوز والبندق والكاجو والفستق، على زيت الأوميجا 3، وهو أحد الأحماض الدهنية، المكافحة للالتهابات، فضلًا عن غنى هذه المكسرات بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها إليها الجسم، في حالة الإعياء.