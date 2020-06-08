نجم يوفنتوس يرفض تشيلسي وباريس سان جيرمان من أجل عيون برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك في ظل التقارير التي أكدت احتمالية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا رفض عرضين من كلا من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للإنضمام إليهم.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش يرفض الإنضمام إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة لإنه لا يزال يحلم بالإنتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش يلعب في صفوف يوفنتوس منذ عام 2016 قادماً من روما وخاض مع اليوفي حتى الآن 167 مباراة في جميع البطولات وسجل 22 هدفًا وصنع 36 هدفًا آخرين.







