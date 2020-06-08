Advertisements

الجبلاية يدرس استئناف كأس مصر في هذا الموعد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:57 م
الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
الفجر الرياضي

قرر مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مسابقة كأس مصر في بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك في حال إلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وتكمن صعوبة استكمال مسابقة الدوري لضيق الوقت، خاصة أنه متبقي 17 جولة حتى الآن.

 

وجاء قرار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على استئناف كأس مصر في أغسطس لتجهيز اللاعبين، نظرًا لتعطل الأجندة الدولية للمنتخبات ما يتيح جاهزية لاعبي المنتخب الأول والأولمبي، الذي يتكون قوامهما من فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، التي وصلت للأدوار النهائية من المسابقة.

  

وفي سياق آخر، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عدم تطبيق فكرة الجدارة الرياضية فى الدوري المصري حال إلغاء هذا الموسم بشكل نهاءي، حيث تم الاتفاق على اعتبار الموسم كأن لم يكن، وعدم تحديد بطل للمسابقة كما سيتم إلغاء الصعود والهبوط، ونفس الأمر بالنسبة للدرجات الأدنى.

 

كما تتواصل اللجنة الطبية العليا مع وزارة الصحة لوضع الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة لاستئناف النشاط الرياضي هذا الموسم، الذي تم إيقافه منذ منتصف مارس المنقضي بسبب انتشار جائحة كورونا.

 

 

 

 

أخبار تهمك

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن