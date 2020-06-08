الجبلاية يدرس استئناف كأس مصر في هذا الموعد

قرر مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مسابقة كأس مصر في بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك في حال إلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتكمن صعوبة استكمال مسابقة الدوري لضيق الوقت، خاصة أنه متبقي 17 جولة حتى الآن.

وجاء قرار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على استئناف كأس مصر في أغسطس لتجهيز اللاعبين، نظرًا لتعطل الأجندة الدولية للمنتخبات ما يتيح جاهزية لاعبي المنتخب الأول والأولمبي، الذي يتكون قوامهما من فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، التي وصلت للأدوار النهائية من المسابقة.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عدم تطبيق فكرة الجدارة الرياضية فى الدوري المصري حال إلغاء هذا الموسم بشكل نهاءي، حيث تم الاتفاق على اعتبار الموسم كأن لم يكن، وعدم تحديد بطل للمسابقة كما سيتم إلغاء الصعود والهبوط، ونفس الأمر بالنسبة للدرجات الأدنى.

كما تتواصل اللجنة الطبية العليا مع وزارة الصحة لوضع الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة لاستئناف النشاط الرياضي هذا الموسم، الذي تم إيقافه منذ منتصف مارس المنقضي بسبب انتشار جائحة كورونا.