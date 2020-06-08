كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك





استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك على أسماء بعض اللاعبين المعارين الذين سيعودون إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.





ويملك الزمالك العديد من المعارين في الوقت الحالي لذلك قام مسئولو النادي بتحويل هذا الملف إلى كارتيرون ليختار من بينهم الأفضل والذي يستحق العودة للفريق في الصيف.





وحتى الآن استقر كارتيرون على مصير ثلاثة لاعبين فقط من معاري القلعة البيضاء في الخارج.





وقرر باتريس عودة كل من أحمد رفعت نجم الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري وأحمد ابو الفتوح الظهير الأيمن المعار إلى سموحة عقب انتهاء إعارتهم في نهاية الموسم بسبب المستوى المميز اللذان ظهرا به.





كما أبلغ المدرب الفرنسي إدارة الأبيض أنه لا يرغب في عودة رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري في الوقت الحالي وأبلغهم أن يقوموا بتجديد إعارته أو بيعه.





وسيحسم باتريس كارتيرون مصير باقي لاعبو الزمالك المعارين بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.



