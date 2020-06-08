Advertisements

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:58 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك على أسماء بعض اللاعبين المعارين الذين سيعودون إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويملك الزمالك العديد من المعارين في الوقت الحالي لذلك قام مسئولو النادي بتحويل هذا الملف إلى كارتيرون ليختار من بينهم الأفضل والذي يستحق العودة للفريق في الصيف.

وحتى الآن استقر كارتيرون على مصير ثلاثة لاعبين فقط من معاري القلعة البيضاء في الخارج.

وقرر باتريس عودة كل من أحمد رفعت نجم الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري وأحمد ابو الفتوح الظهير الأيمن المعار إلى سموحة عقب انتهاء إعارتهم في نهاية الموسم بسبب المستوى المميز اللذان ظهرا به.

كما أبلغ المدرب الفرنسي إدارة الأبيض أنه لا يرغب في عودة رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري في الوقت الحالي وأبلغهم أن يقوموا بتجديد إعارته أو بيعه.

وسيحسم باتريس كارتيرون مصير باقي لاعبو الزمالك المعارين بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك اليوم الزمالك ألأخبار الزمالك

أخبار تهمك

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار

الزمالك يحدد 4 مليون يورو للبيع نجم الفريق

كارتيرون يحدد أهدافه من الميركاتو الصيفي

مفاجأة.. كارتيرون يحسم مصير المعارين

الزمالك يحسم مصير الثلاثي المعار

باتريس كارتيرون يحدد أسماء العائدين إلى الزمالك (مفاجأة)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن