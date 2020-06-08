مؤشرسوق البحرين المالي يصعد 0.58% في ختام جلسة اليوم





وارتفع بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.60% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.17%، بنك البحرين والكويت بنبة 3.09%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.85% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البجرين بنسبة 0.95%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.68%.

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.58% رابحاً 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 596.8 ألف درهم.