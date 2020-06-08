مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.4% في ختام تعاملات اليوم









أنهي سوق دبى المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.44% رابحاً 30.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2164.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 983.7 مليون سهم محققة ما قيمته 713.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 8519 صفقة لعدد 31 سهماً.





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.73%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.

وارتفع 21 سهماً بسوق دبى المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 13.13%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.67%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 64.1 مليون ورقة بقيمة 184.2 مليون درهم.