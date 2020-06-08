Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.4% في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:55 م
مؤشر سوق دبي امالي
مؤشر سوق دبي امالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبى المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.44% رابحاً 30.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2164.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 983.7 مليون سهم محققة ما قيمته 713.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 8519 صفقة لعدد 31 سهماً.

 وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.73%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.
 
وارتفع 21 سهماً بسوق دبى المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 13.13%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.67%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 64.1 مليون ورقة بقيمة 184.2 مليون درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي يصعد بنسبة 0.34% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.53%

مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.23% بمستهل تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.57% بختام جلسة الإثنين

مؤش سوق دبي المالي يصعد 0.32% بختام تعاملات الأربعاء

مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.91% بختام التعاملات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن