الزمالك يحسم ملف المعارين (عودة جناح الاتحاد السكندري)

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.





عودة النشاط الرياضي في مصر





تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.





وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





الزمالك يحسم ملف المعاريين في جلسة كارتيرون





ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم ملف المعاريين من الفريق الكروي الأول.





وعلم موقع الفجر الرياضي من مصادره داخل الزمالك أن مجلس إدارة الأبيض استقر بالفعل على عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.





ومن المنتظر أن يتم حسم مصير الأجانب رزاق سيسيه المعار إلى الإتحاد السكندري والمغربي حميد احداد المعار للرجاء المغربي ومعروف يوسف المعار إلى المقاولون العرب.





وتتجه النية داخل مجلس إدارة الزمالك لتفعيل عقد شراء حميد أحداد في الرجاء المغربي وتسويق معروف يوسف وسيسيه في إحدى الدوريات الخليجية.



































