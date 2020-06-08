الزمالك يحدد مصير معروف يوسف

تلقى النيجري معروف يوسف لاعب نادي الزمالك، المعار لصفوف المقاولون العرب، عرضًا رسميًا من نادي الشرطة العراقي لضمه خلال الانتقالات القادمة.

وفضل مسئولو الزمالك انتظار وصول عرض رسمي من النادي العراقي لضم معروف يوسف، لتحديد موقفه سواء بتسويقه خارجيًا أو محليًا.

ومن المقرر أن يعقد أسامة فرحات، وكيل أعمال معروف يوسف، جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير اللاعب بعد انتهاء إعارته للمقاولون بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى المقاولون العرب في الوقت نفسه لضم اللاعب النيجري بشكل نهائي من الزمالك، في ظل اعتماد الجهاز الفني للذئاب عليه .

وفي سياق أخر قرر مسئولو الزمالك التمهل في ضم ظهير أيمن أجنبي للفريق، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد في الموسم المقبل، في ظل توقف النشاط الرياضي منذ مارس المنقضي لتفشي جائحة كورونا.

يشار أن معروف يوسف قد لعب من قبل لنادي الشرطة العراقي، وتلقيه العرض من قبل النادي لاستعادته قبل عودته إلى الدوري المصري ليتم إعارته للمقاولون العرب، وينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.