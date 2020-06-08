فضيحة للخطوط القطرية بعد نقل مصابين بكورونا إلى اليونان

روجت الخطوط الجوية القطرية، من خلال سلسلة إعلانات بأنها توفر كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وتلتزم بكافة التدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي من هذه الإعلانان واعتبروها محاولة للتغطية على فضيحتها التي كشفتها السلطات اليونانية .. مشيرين إلى أن الخطوط القطرية بدلاً من الإعتراف بخطائها ذهبت إلى التغطية عليه بإعلانات كاذبة.

وقال النشطاء، إن الرحلات الجوية متوقفة بين البلدان بسبب إغلاق معظم مطارات العالم .. متسائلين كيف تنشر الخطوط القطرية مثل هذه الإعلانات الترويجية

وكانت صفحات الخطوط القطرية، شهدت إعلانات تزعم أن الخطوط الجوية توفر كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وتلتزم بكافة التدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



