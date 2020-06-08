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فضيحة للخطوط القطرية بعد نقل مصابين بكورونا إلى اليونان

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:41 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
وكالات

روجت الخطوط الجوية القطرية، من خلال سلسلة إعلانات بأنها توفر كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وتلتزم بكافة التدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي من هذه الإعلانان واعتبروها محاولة للتغطية على فضيحتها التي كشفتها السلطات اليونانية .. مشيرين إلى أن الخطوط القطرية بدلاً من الإعتراف بخطائها ذهبت إلى التغطية عليه بإعلانات كاذبة.

 

وقال النشطاء، إن الرحلات الجوية متوقفة بين البلدان بسبب إغلاق معظم مطارات العالم .. متسائلين كيف تنشر الخطوط القطرية مثل هذه الإعلانات الترويجية 

 

وكانت صفحات الخطوط القطرية، شهدت إعلانات تزعم أن الخطوط الجوية توفر كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وتلتزم بكافة التدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.


وقال موقع أحوال التركي، إن السلطات التركية والقطرية ترسلان المهاجرين المصابين بفيروس كورونا إلى اليونان.

 

وأضاف الموقع التركي، أن تركيا ترسل الماهجرين إلى الحدود التركية اليونانية، بينما ترسلهم قطر عبر الجوية القطرية، في رغبة واضحة من الطرفين لإغراق اليونان في الجائحة.

 

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أرسلت الخطوط الجوية القطرية مصابين من الدوحة إلى أثينا، وعندما تم فحص جميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة كانت نتائجهم سلبية، وعندما هبطت الطائرة في اليونان كانت نتائج البعض إيجابية لفيروس كورونا.


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