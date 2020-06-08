فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة جذابة عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "فستان قصير ".



وعلقت فيفي، على الصورة قائلة:"صباخ الفل بالساحل الشمالي , احبكم ".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يسعد صباحك يا جميلة الجميلات" وأضاف آخر" مساء الفل والأناقة ، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل يا فوفة ماشاء الله عليكي ".



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وعرض على شاشة قناة "أم بي سي مصر"، وهو عباره عن برنامج مقالب