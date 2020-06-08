Advertisements

فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة جذابة عبر "انستجرام"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:21 م
فيفي عبده
فيفي عبده
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "فستان قصير ".

وعلقت فيفي، على الصورة قائلة:"صباخ الفل بالساحل الشمالي , احبكم ".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يسعد صباحك يا جميلة الجميلات" وأضاف آخر" مساء الفل والأناقة ، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل يا فوفة ماشاء الله عليكي ".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وعرض على شاشة قناة "أم بي سي مصر"، وهو عباره عن برنامج مقالب

أخبار تهمك

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ 35 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 51 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن