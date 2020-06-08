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المفوضية الأوروبية: 180 مليار دولار خسائر أوروبا بسبب غسل الأموال

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
قدرت المفوضية الأوروبية أنه يتم خسارة نحو 160 مليار يورو (180 مليار دولار)  بسبب غسل الأموال في أوروبا، وتقول الشرطة الجنائية الدولية إنه يتم اعتراض نحو 1 % فقط من النشاط الاجرامي المتعلق بغسل الأموال.

وأطلقت مجموعة تتألف من أكثر من 60 من الأكاديميين، والسياسيين، والكتاب، والصحفيين من إيطاليا وألمانيا اليوم نداء يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تمويل التعافي بعد انتهاء جائحة كورونا من خلال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التهرب الضريبي وغسل الأموال.


وبحسب "الألمانية" جاء في النداء الذي جرى نشره اليوم على شبكة الانترنت" أن زيادة الضرائب ليس الضامن الجدي للتعافي الاقتصادي. لذلك، علينا أولا  التركيز على إيجاد موارد من خلال كبح التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي وغسل الأموال".


 وتضمن النداء خطة تتألف من خمس نقاط، تشمل تبنى حد أدنى لمعدل ضريبي للشركات في أنحاء الاتحاد الأوروبي وحساب الضرائب إلكترونيا وسد الثغرات في ضرائب الدخل الخاصة بالأفراد.

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