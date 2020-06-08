خبير: مشروعات الطرق أحد عوامل جذب الاستثمار لمصر (فيديو)

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بهندسة عين شمس، أن الاقتصاد المصري في بداية فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يمر بمرحلة عنق الزجاجة، في ظل ارتفاع معدل البطالة والتضخم، وهو ما كان يستوجب الاتجاه إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية في مجال الطرق.





وقال مهدي، خلال حواره مع الإعلامي محمد جاد بتغطية خاصة لمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، والمذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إن إنشاء الطرق كان هدفه الأساسي هو دعم مشروعات التنمية المستدامة، فضلًا عن تشغيل العمالة المصرية، وهو ما حد بشكل كبير من معدل البطالة، وأدى لتهافت المستثمر الأجنبي على مشروعات التنمية بشكل كبير.





وتابع: "المستثمر في السابق كان ينشأ البنية الأساسية على نفقته خاصة ويحصل على الأرض في قطعة صحراء، وبالتالي كان يرفض ذلك، ولكن على العكس تمامًا الدولة عملت على إنشاء كل شيء بالكامل في تلك المشروعات ليصبح جاهزًا، وهو ما دفع المستثمر الأجنبي للعودة للشراء في تلك المشروعات، وكانت النتيجة إنشاء مدن تكلفتها مليارات دون اللجوء لخزائن الدولة، خاصة وأن الأراضي قيمتها ارتفعت وتستطيع الدولة عرضها على المستثمر الأجنبي، الذي عاد من جديد للشراء، بعدما وجد كل ما يحتاجه في هذه المشروعات".







