200 ميجاوات يوميا.. السوادن يرفع كمية الكهرباء التي يحصل عليها من اثيوبيا

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل ابراهيم الاحد أن السودان ضاعف كمية الكهرباء التي يتلقاها من اثيوبيا بحيث باتت تناهز 200 ميغاواط يوميا.









وتتعثر المفاوضات بين الخرطوم واثيوبيا ومصر حول سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الازرق، أهم فروع نهر النيل.









واشار الوزير في بيان الى "اكمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان واثيوبيا والتي اتاحت رفع وزيادة امداد الكهرباء من اثيوبيا الى السودان من 100 ميغاواط الى 200 ميغاواط في اليوم" بحسب ما نشرته "الفرنسية".









ويعاني السودان من نقص في الكهرباء ما يؤدي الى انقطاعها لساعات عدة عن المنازل.









وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.













ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على حصة كل من السودان ومصر من مياه النيل.









وفي 12 مايو، رفض السودان مقترحا اثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.