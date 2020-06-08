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وزير المالية: أزمة كورونا ستؤدي إلى ارتفاع الديون

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر

كشف محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيواجه العديد من التحديات السلبية بسبب أزمة كورونا واستمرار إغلاق الاقتصاد من ضمنها زيادة الديون وارتفاع عجز الموازنة.

 

وتابع محمد معيط خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود الدولة لمواجهة ازمة كورونا، أن بسبب الأزمة الراهنة لن تستطيع الدولة تحقيق فائض أولي والتى كان من المتوقع تحقيقة بقيمة 124 مليار جنيه، كما أنها ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إلى 7.9%  من الناتج المحلي الإجمالي ، حتى قيمة الدين سترتفع بسبب زيادة معدلات الاقتراض لتلبية احتياجات الدولة في ظل تراجع إيرادتها لتصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل توقعات 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأكد أن وزارة المالية أنها التزمت بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين منذ بداية ازمة كورونا، حتى لا يقل المخزون الاستراتيجي عن 3 شهور لكافة السلع.


وحول مستجدات كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

 

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وزير المالية مصابين بفيروس كورونا المالية ارتفاع الديون

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