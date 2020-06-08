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أستاذ تخطيط: مصر حققت طفرة عمرانية بعهد السيسي لم تحدث منذ 40 عاما
الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:26 م
رقية جمال
أكد الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني، أن مصر حققت طفرة عمرانية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث منذ 40 عامًا، معقبًا: "مصر محظوظة بالرئيس السيسي".
وأضاف "الشيمي"، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي بتغطية خاصة لمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، والمذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الدولة بذلت جهودا كثيرة لتطوير العشوائيات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية التصدي بحزم لأي محاولة لعدم الحفاظ على نظافة المدن الجديدة كالأسمرات، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستنجح بلا شك في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية، مؤكدا أهمية توعية المواطن بثقافة التعامل مع المدن الجديدة.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن التخطيط للعاصمة الإدارية منذ البداية كان ناجحًا للغاية، مشيرًا إلى أن اختيار موقعها ذكيًا للغاية، وله أهداف إيجابية، موضحًا أن العاصمة الإدارية موقع ذكي وعبقري حيث يتجه للشرق وصولًا بسيناء التي تعد هدف مصر الكبير وإعمارها، لذلك موقع العاصمة الإدارية يمثل الحل الأمثل.
وأضاف: "المدينة تخطيط ذكي وشوارعها تخطيطية ومناسبة، وتم مراعاة فيها أسس ومعدلات التخطيط العمراني، والانتفاع الأمثل من المبنى والخدمة، وكل هذا مبني على قاعدة معلومات عالمية، وقاعدة بيانات تخدم كل خدمات التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إدارة هذه المدينة بنظام كامل وآمن تحت السيطرة".
وأوضح، أن اتجاه الدولة لإنشاء مثل هذه المواقع والمشروعات يعد نجاح غير مسبوق، لاسيما وإنها اعتمدت فيه على توفير كل سبل الراحة للمواطن قيما يخص الخدمات الإسكانية التي تقدمها له، مشيرًا إلى أن الناحية الاقتصادية للعاصمة الإدارية ستشهد نجاحًا كبيرًا، خاصة وأن هذا المشروع مخطط تخطيط ذكي من بدايته.
وتقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة مرور ٦ سنوات على توليه مقاليد الحكم.
وكانت التهنئة كالآتى:
بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.
وتابع البابا: ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.
واختتم: فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته، لقد سطرت بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري وسيذكر التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن.
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