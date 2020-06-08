أستاذ تخطيط: مصر حققت طفرة عمرانية بعهد السيسي لم تحدث منذ 40 عاما

أكد الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني، أن مصر حققت طفرة عمرانية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث منذ 40 عامًا، معقبًا: "مصر محظوظة بالرئيس السيسي".





وأضاف "الشيمي"، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي بتغطية خاصة لمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، والمذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الدولة بذلت جهودا كثيرة لتطوير العشوائيات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية التصدي بحزم لأي محاولة لعدم الحفاظ على نظافة المدن الجديدة كالأسمرات، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستنجح بلا شك في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية، مؤكدا أهمية توعية المواطن بثقافة التعامل مع المدن الجديدة.





وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن التخطيط للعاصمة الإدارية منذ البداية كان ناجحًا للغاية، مشيرًا إلى أن اختيار موقعها ذكيًا للغاية، وله أهداف إيجابية، موضحًا أن العاصمة الإدارية موقع ذكي وعبقري حيث يتجه للشرق وصولًا بسيناء التي تعد هدف مصر الكبير وإعمارها، لذلك موقع العاصمة الإدارية يمثل الحل الأمثل.





وأضاف: "المدينة تخطيط ذكي وشوارعها تخطيطية ومناسبة، وتم مراعاة فيها أسس ومعدلات التخطيط العمراني، والانتفاع الأمثل من المبنى والخدمة، وكل هذا مبني على قاعدة معلومات عالمية، وقاعدة بيانات تخدم كل خدمات التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إدارة هذه المدينة بنظام كامل وآمن تحت السيطرة".





وأوضح، أن اتجاه الدولة لإنشاء مثل هذه المواقع والمشروعات يعد نجاح غير مسبوق، لاسيما وإنها اعتمدت فيه على توفير كل سبل الراحة للمواطن قيما يخص الخدمات الإسكانية التي تقدمها له، مشيرًا إلى أن الناحية الاقتصادية للعاصمة الإدارية ستشهد نجاحًا كبيرًا، خاصة وأن هذا المشروع مخطط تخطيط ذكي من بدايته.





وتقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة مرور ٦ سنوات على توليه مقاليد الحكم.





وكانت التهنئة كالآتى:





بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.





وتابع البابا: ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.



