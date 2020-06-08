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البرلمان يوافق على اتفاقية مقر الاتحاد الافريقي بمصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:20 م
الكاف
الكاف
الفجر الرياضي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه فى 1957 في الخرطوم، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي فى مصر وبالتعاون معها.

وجاء تقرير لجنة الشباب والرياضة الذي عرضه وكيل اللجنة الدكتور محمود حسين بالجلسة العامة بأن الاتفاقية المعروضة تأتي تأكيدًا لدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا ليس فقط على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، بل والرياضية أيضًا، لاسيما في مجال كرة القدم كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.

التجهيزات لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأن هناك جهودًا حثيثة بذلت من الدولة المصرية من أجل التصدي لمحاولات نقل مقر الكاف خارج مصر في إطار خطة الدولة لدعم مقار الاتحادات الدولية في مصر برصد ميزانية لهذا البند، وتقديم جميع التسهيلات، لاسيما أن وجود مقر اتحاد قاري يمثل إضافة قوية وينعش الاقتصاد بجانب الترويج للسياحة وعدد من المزايا الهامة.

وأكدت لجنة الشباب والرياضة على شكرها العميق لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لما بذلوه من جهد صادق من أجل الحفاظ على بقاء مقر الاتحاد الأفريقي في مصر وإتمام تلك الاتفاقية.

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