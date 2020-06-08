Advertisements

الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسئول في القليوبية بتهمة طلب رشوة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:19 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
بطلب رشوة قدرها 300 ألف جنيه، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، ضبط مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وقالت الهيئة في بيان: إن المتهم طلب الرشوة من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 فيلا، سكنية أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجارٍ التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.

ضبط 2 في السويس بحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة 

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالسويس وبحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة المصدر، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام شخصين (سائق، صاحب محل مأكولات) بنقل كمية كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس مستخدمان فى ذلك سيارة نقل 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكوران بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد لضبطهما بطريق (القاهرةالسويس) بدائرة قسم شرطة عتاقة، وضبط بحوزتهما (عدد 74550 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا.. ضبط 177 قطعة سلاح و223 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 75426 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وذلك على النحو التالي:

ضبط 16 بندقة آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 218 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 57426 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

330 حكم جناية، 22032 حكم حبس جزئي، 4143 حكم حبس مستأنف، 38028 حكم غرامة، 10902 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما، ارتكبوا 4 حوادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضايا مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 49 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 217 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 23404 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الرقابة الإدارية رشوة المتهمين الجدد الرقابة الإدارية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

ضم محضر إجراءات إعادة محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء"

رفع جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء للمداولة

إيداع سيدة حامل قفص الاتهام بـ"أحداث مجلس الوزراء"

متهمة بـ"أحداث مجلس الوزراء" للنيابة: "محصلش"

عاجل.. إخلاء سبيل المتهمة الحامل بـ"أحداث مجلس الوزراء"

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ8 يونيو

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن