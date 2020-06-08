محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة المنطقة الشرقية بالتشجير والإنارة

وتشهد المنطقة الشرقية، إنشاء كبارٍ ومحاور جديدة تسهم فى انسياب الحركة المرورية بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المروري، وتقليل أزمنة الرحلات كما تم تعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها وتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز يتناسب مع الطابع المعمارى للمنطقة.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة حديقة بن سندر ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها وإعادة تخطيطها وتكثيف الزراعة بها ورفع كافة الإشغالات منها لتعود كمتنفس طبيعى لأهالى المنطقة .

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و وفاة 39





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



