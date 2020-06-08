خالد عكاشة: مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم أبرز إنجازات السيسي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا شاهدنا محاولات لزعزعة الاستقرار الأمني داخل مصر منذ عام 2011، معتبرًا أن عامي 2012-2013 أعوام استثنائية، مشددًا على أن هذه الفترة شهدت موجة إرهاب كبيرة نعاني من بعض مشاهدها حتى الآن، وكان هناك استهداف حقيقي لاستقرار الدول العربية بكاملها.





وأضاف "عكاشة"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن مصر كانت تحارب الإرهاب بديلًا عن المنطقة والعالم أجمع، فمصر كانت منخرطة في تأمين الداخل المصري، وإعادة تطوير الجهاز الأمني بكامله بعد عام 2014 ذروة التهديد الإرهابي بنفس توقيت الحرب على الإرهاب في سيناء وكثير من المحافظات، وهذه تعد أبرز انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي المبكرة في وقت قياسي.





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن من بين الاسباب الرئيسية لانتخاب الشعب المصري للرئيس السيسي باكتساح هو رغبتهم في تحميله الملف الأمني، مشددًا على أن قيادة الرئيس السيسي لهذا الملف والإشراف عليه بشكل كامل، ساهم في انخراط القوات المسلحة في مساعدة الأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب، وكلف القوات المسلحة بالبدء في اكبر عملية لمكافحة الإرهاب بالاشتراك جنبًا إلى جنب قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية.





وتقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة مرور ٦ سنوات على توليه مقاليد الحكم.





وكانت التهنئة كالآتى:





بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.





وتابع البابا: ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.



