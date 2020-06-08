نقيب الزبالين يناشد الحكومة بصرف أدوات وقاية لجامعي القمامة

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن فيروس كورونا وباء عالمي انحنت امامه جميع الدول المتقدمة؛ وبالتالي حرصنا على الالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وناشد "المقدس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، المواطنين بوضع ادوات الوقاية الخاصة في كيس منفصل داخل كيس القمامة، للتخلص الآمن منها، محذرًا من إعطاء القمامة لبواب العمارة، والذي يقوم بإلقائها في الشوارع ويجعلها عرضة للنباشين الذين يقوموا بأخذ الكمامات والقفازات وإعادة تدوير وبيعها مرة أخرى.





وطالب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية بصرف أدوات الوقاية لجامعي القمامة، معقبًا: "إحنا الجيش الثالث لمصر، ولو حد اتصاب الناس هتخاف تطلعنا البيوت، ونحن لن نتخلى عن مصر في هذه الظروف الصعبة ساعدونا، الزبال غلبان هيجيب ادوات وقاية ولا يتعايش هو وأبنائه".





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



