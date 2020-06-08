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إجراء استثنائي من 'الصحفيين' للمعاش

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:52 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أصدر الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، بيانًا، منذ قليل، أعلن فيه فتح مكتب البريد خصيصًا للزملاء على المعاش، وذلك يومي ٩ و ١٠ يونيو (غدًا وبعد غد)؛ لصرف معاشات التأمينات، ويومي ١٥ و ١٦ يونيو لصرف معاش النقابة.

وطالب "شبانة" في بيانه، الزملاء على المعاش، بالاتزام بالموعد لمن يرغب، أو الانتظار لحين فتح البريد مرة أخرى بداية من  ٢١ يونيو، مع الوضع في الاعتبار أنه تم إعادة أقساط السلف بداية من هذا الشهر، ولثلاثة أشهر قادمة، كباقى الزملاء.

وقال: "يمكن للزملاء الذين يتحصلون على المعاش من البريد هذا الشهر، استرداد قيمة قسط السلف من خزينة النقابة".

وكان قد أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن غلق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين، واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط، والمتواجدة بالدور الأرضي، وهي العلاج، وصرف الإعانات، والبدل، والقروض، وتجديد الاشتراكات، وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية، كالكحول والكمامات وغير ذلك.

وقال "شبانة" في بيان سابق له، إن ذلك يأتي في إطار مثل هذا الظرف الذي نواجهه، ويصبح لزامًا علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظًا على حياة وصحة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان، وأعضاء المجلس، وعدد من المتخصصين.

وتابع: "كل تحويلات العلاج الآن تتم أونلاين، وذلك من خلال خدمة الواتس آب، من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، ويرجى تفهم الموقف والالتزام بتلك الإجراءات، حفاظًا على الجميع، على أن يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة، حفظكم الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".

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