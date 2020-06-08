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الدوحة تتجاهل اتخاذ الإجراءات الوقائية لرحلات اليونان إلى قطر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

شهدت رحلة طيران قطرية من الدوحة إلى أثينا، حادثة غريبة حيث تم فحص جميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة وكانت نتائجهم سلبية، وعندما هبط الطائرة كانت نتائج البعض إيجابية لفيروس كورونا.

 

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت هيئة الحماية المدنية اليونانية، إصابة 12 شخصًا من أصل 91 كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية وصلت الاثنين بفيروس كورونا.

 

وفي بيان لهيئة الحماية المدنية اليونانية، قالت فيه: "بعد هذه الحقائق الوبائية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو".

 

وزعمت الخطوط الجوية القطرية أن جميع ركاب الرحلة المتجهة إلى أثينا كانوا بصحة جيدة قبل أن يستقلوا الطائرة فى الدوحة، وأنهم اختباراتهم جميعا جاءت سلبية قبل الرحلة.

 

وقالت الخطوط الجوية القطرية: "عند الوصول إلى الدوحة وقبل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى أثينا، تم فحص جميع الركاب واختبارهم وفقاً للإجراءات والبروتوكولات الصحية المعمول بها، وكانوا في صحة تسمح لهم بمواصلة رحلتهم".

 

وواصلت الدوحة أكاذيبها، بإن الركاب الـ 12 المصابين ليسوا من قطر، وذكرت الأمانة العامة للحماية المدنية أن شخصا واحدا مواطن يوناني قادم من اليابان، وأن اثنين من الرعايا اليونانيين القادمين من أستراليا، وتسعة من الرعايا الباكستانيين، كانوا قادمين من مدينة جوجرات الباكستانية، ولديهم تصريح إقامة يوناني.

 

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قطر اليونان الإجراءات الصحية اتخاذ الاجراءات الوقائية

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