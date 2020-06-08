تعرف على المتهمين الجدد بأحداث "مجلس الوزراء"

وقامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة،

وأفادت المحكمة بأن هناك متهمين جدد تم إلقاء القبض عليهم مؤخرًا من قبل قوات الأمن وهم كل من طارق شمس الدين وحسام محمد علي عبد الرحمن؛