دنيا سمير غانم تشعل "انستجرام" بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"وعلقت دنيا قائله: "معجبيني حبايبي بيدلعوني ما شاء الله"، وكالعادة لاقت الصور الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات: "أحلي دودي في الدنيا".وتواصل النجمة دنيا سمير غانم، تصوير فيلم "تسليم أهالي"، والذي تجسد فيه دور مجرمة ولكن في إطار كوميدي، ويشاركها فيه عدد من الفنانين منهم هشام ماجد ودلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وإيمي سمير غانم، ولوسي، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.فيلم "تسليم أهالي"، بطولة كلا من بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، هشام ماجد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم وأخرون.ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم السينمائية فيلم "لف ودوران"، الذي قدمته عام 2016، والفيلم بطولة أحمد حلمي، جميلة عوض، صابرين ، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، ميمي جمال.